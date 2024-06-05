«Ведомости»: ректор РГГУ Безбородов покинет свой пост

Как сообщают «Ведомости», доктор исторических наук, профессор, информированные источники анонсировали отставку ректора Российского государственного гуманитарного университета Александра Безбородова до конца текущего года .
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