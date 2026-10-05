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Европа входит в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

Европа входит в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

Запасы газа в Европе на начало отопительного сезона составляют лишь 72%, в Германии — 57%.Европа входит в отопительный сезон с минимальными за всю историю наблюдений запасами газа для этого периода.

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