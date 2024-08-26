Темпы наступления в Донбассе растут: как армия России взяла Нью-Йорк ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань На уходящей неделе события в зоне СВО, похоже, проходят точку бифуркации и подтверждают верность стратегии, выбранной Россией.
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