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Царьград

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ННГУ и 32 вуза РФ попали в «чёрный список» Пентагона

ННГУ и 32 вуза РФ попали в «чёрный список» Пентагона

ННГУ имени Н.И. Лобачевского внесён в перечень организаций, которые, по оценке США, представляют угрозу национальной безопасности.

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