Пленный Журавель: группу солдат ВСУ попытались судить за отказ идти на штурм

Попавший в плен украинский солдат Александр Журавель заявил, что группа плохо подготовленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалась исполнять приказ командования, не пойдя на штурм, за что ее попытались судить.
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