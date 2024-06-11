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Пленный Журавель: группу солдат ВСУ попытались судить за отказ идти на штурм

Пленный Журавель: группу солдат ВСУ попытались судить за отказ идти на штурм

Попавший в плен украинский солдат Александр Журавель заявил, что группа плохо подготовленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалась исполнять приказ командования, не пойдя на штурм, за что ее попытались судить.

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