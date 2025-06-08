Кортеж Путина приехал в Кремль незадолго до полуночи

Президент России Владимир Путин направился в Кремль поздно вечером. Кортеж главы государства был зафиксирован на видео при въезде на территорию резиденции незадолго до полуночи, о чём сообщил Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
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