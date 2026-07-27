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Невеста

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Быть мамой тринадцати детей: моя история о любви, усталости и чужих копьях

Быть мамой тринадцати детей: моя история о любви, усталости и чужих копьях

Помню, как в очередной раз читала комментарий под одним из моих постов. «Тринадцать детей! Господи, Оля, зачем ты столько рожаешь? Ты о себе хоть немного подумай! Нарожала — теперь сама и расхлёбывай!» Знаете это чувство, когда слова, написанные совершенно незнакомым человеком, вдруг пробивают защиту, которую ты выстраивала годами? Словно кто-то нашел ту самую, самую чувствительную точку и надавил со всей силы.

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