"Путин ответил. Зеленский не понял": "Реализация плана Б" – мощнейшая бомбардировка началась. Ликвидированы военные НАТО с большими звёздами

Минувшие выходные прошли в окружении новостного фона недовольства Трампа Зеленским, требованием начать выборы и угрозами в адрес Киева.
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