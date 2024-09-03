Джордж Гви: «Шансы клиентов WazirX на полный возврат криптоактивов крайне малы»

Глава консалтинговой компании Kroll, Джордж Гви, заявил, что клиенты индийской криптовалютной биржи WazirX, пострадавшие от июльского взлома, потеряли криптоактивы на сумму $230 000 000 и вряд ли смогут вернуть свои средства в полном объеме.
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