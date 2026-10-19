В Челябинской области выберут «малую культурную столицу». Это конкурс для городов и округов Челябинской области с населением до 200 тысяч человек, который был объявлен в рамках проекта «Челябинск – Культурная столица 2027».
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