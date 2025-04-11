Белый дом назвал визит Уиткоффа в Россию шагом к миру на Украине

ВАШИНГТОН, 11 апреля, ФедералПресс. Белый дом охарактеризовал визит специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию как важный шаг на пути к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта на Украине.