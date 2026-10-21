Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США сегодня в центре внимания мировых СМИ. Стив Уиткофф уже прибыл в Санкт-Петербург, где расскажет российскому лидеру о переговорах с европейскими политиками и главой киевского режима, которые состоялись в Осло.