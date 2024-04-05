Экс-помощник президента США заявил о выходе страны из НАТО в случае победы Трампа

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах 2024 года наверняка объявит о выводе страны из Североатлантического альянса, заявил экс-помощник по нацбезопасности при офисе 45-го президента Соединенных Штатов Джон Болтон.
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