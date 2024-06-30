Бастрыкин о мигрантах, никабе и т.д. Реакция Кадырова на слова главы СКР о «террористах-исламистах»

Алексей Тан

Реакция Кадырова, на слова главы СКР...===== Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и ещё раз подчёркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты.======= О! как!... не совершают значит!??... Вот только главные Муфтии, другое утверждают... и Кадыров им не чета!!! ... мелковат он мелковат, даже много мельче чем Лукаш (Лукашенко)... А Священнослужащие востока говорят!!!.... -Не каждый мусульманин ТЕРРОРИСТ.... НО!... почему то каждый террорист,... оказывается МУСУЛЬМАНИНОМ!.... И всякие Кадыровы, очень любят повторять... ПУСТЫШКУ.... - У преступления нет национальности..😂... вот только у преступников и террористов (к сожалению "Кадыровых"... она ЕСТЬ!!.