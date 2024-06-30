Как известно, 26-28.06.2024 в СПб в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" проходил XII Петербургский международный юридический форум.
Бастрыкин о мигрантах, никабе и т.д. Реакция Кадырова на слова главы СКР о «террористах-исламистах»
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Алексей Тан
Реакция Кадырова, на слова главы СКР...===== Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и ещё раз подчёркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты.======= О! как!... не совершают значит!??... Вот только главные Муфтии, другое утверждают... и Кадыров им не чета!!! ... мелковат он мелковат, даже много мельче чем Лукаш (Лукашенко)... А Священнослужащие востока говорят!!!.... -Не каждый мусульманин ТЕРРОРИСТ.... НО!... почему то каждый террорист,... оказывается МУСУЛЬМАНИНОМ!.... И всякие Кадыровы, очень любят повторять... ПУСТЫШКУ.... - У преступления нет национальности..😂... вот только у преступников и террористов (к сожалению "Кадыровых"... она ЕСТЬ!!.
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12 час.
Evgenija Palette
Кадыров заткнись! Кто тебе право голоса дал? Тебе там за твоими ГОРАМИ НЕ ВИДНО. А МЫ ЗНАЕМ И ВИДИМ - ВСЕ БЕЗОБРАЗИЕ, ТЕРРОРИЗМ, УБИЙСТВА, ИЗНАСИЛОВАНИЕ, РАЗБОЙ, НАСИЛИЕ - ВСЁ ОТ ТВОИХ МУСУЛЬМАН. Ты, можешь говорить только, если намерен извиниться... ИНАЧЕ СИДИ ТИХО. (поскольку "рыло в пуху")...
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12 час.
Natalija Osminina
Кадыров существование ИГИЛ отрицает и опасность, исходящую от него?)) Наводит на смутные подозрения.
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9 час.
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