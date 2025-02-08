МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 501 подписчик

Причина тряски? Трамп вызывает у литовских политиков дрожь в коленках

Причина тряски? Трамп вызывает у литовских политиков дрожь в коленках

Каждое уважающее себя мировое издание уделило внимание тому дню, когда Дональд Трамп стал хозяином Белого дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Щеглова
Хоть бы денег не давал на войну. Без помощи Америки - не сможет Украина гадить России.
Ответить
18 час.
наверх