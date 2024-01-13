В Казахстане осудили 1396 человек по делам о январских беспорядках в 2022 году

По делам о массовых беспорядках, которые прошли в январе 2022 года в Казахстане, осудили 1396 человек, включая 574 за участие и организацию массовых беспорядков (12 человек – за организацию массовых беспорядков).
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