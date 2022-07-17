Саміт за участю президента США Джо Байдена та лідерів арабських держав. 16 липня 2022р. Президент Байден і лідери Близького Сходу підтвердили свою прихильність до співпраці У Джідді пройшов американо-арабський саміт Перед сучасними загрозами, включаючи військову та ядерну діяльність Ірану, війну Росії проти України, Саудівська Аравія та інші країни регіону запропонували збільшити видобуток нафти, щоб […] Сообщение Президент Байден та лідери Близького Сходу підтвердили свою відданість співпраці появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.