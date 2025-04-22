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Радимов о подкате Барриоса против Веры: «Очевидный фол, грубая ошибка судьи. «Зенит» почему-то совершенно перестал атаковать во втором тайме»

Команда тренера Сергея Семака выиграла 1:0 в игре Мир РПЛ. На 83-й минуте Вильмар Барриос сыграл в подкате против Лукаса Веры на границе собственной штрафной площади, попав шипами в голень игроку «Химок».

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