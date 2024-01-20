Пробники ярости: драйверские кей-кары

Казалось бы, сложно придумать что-то менее петролхедское, чем кей-кар. Японское правительство предложило гражданам строгую, но честную сделку: хотите иметь послабления по налогам и страховке, не хотите в обязательном порядке покупать собственное парковочное место — будьте добры ездить на микромашинках, зарегулированных по всем параметрам.