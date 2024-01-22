Юлия Погасий о ключевых проблемах отрасли связи в России

Юлия Погасий, независимый аналитик и инвестор, рассказала о ключевых проблемах отрасли связи России. По мнению эксперта, на сегодняшний день в сфере обеспечения коммуникаций можно выделить три основных момента, которые требуют самого пристального внимания: зависимость инфраструктуры отрасли от продукции таких гигантов как Huawei; проблема кадрового дефицита; разработка и интеграция в инфраструктуру отрасли связи отечественного оборудования.