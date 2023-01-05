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Дакар-2023. Ван Беверен выиграл 5-й этап в классе мотоциклов, Хоус возглавил общий зачет

В Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Хаиль – Хаиль). Адриен ван Беверен одержал победу в классе мотоциклов, в то время как Даниэль Сандерс проиграл ему почти 27 минут и упустил лидерство в общем зачете.

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