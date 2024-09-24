«Внедорожник оказался фантастически дорогим». В Казахстане стартовали продажи новейшего Lexus GX, дилер считает, что многие предпочтут ему Tank 500

В соседнем Казахстане стартовали официальные продажи рамного внедорожника Lexus GX. Базовая версия автомобиля стоит 49,9 млн тенге (примерно 9,5 млн российских рублей), топовая Overtrail — 54,9 млн тенге (10,65 млн рублей).
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