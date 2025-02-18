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«Пятый канал»: солист «Несчастного случая» Кортнев вернулся в Россию

«Пятый канал»: солист «Несчастного случая» Кортнев вернулся в Россию

Уехавший из России с началом СВО музыкант Алексей Кортнев вернулся на родину. По данным «Пятого канала», солист группы «Несчастный случай» поиздержался за границей, где его концерты не пользовались особой популярностью.

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Комментарии
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Ф
Фил
Как это недразумение заговорило, когда петух &quot;жаренный&quot; в задницу клюнул. А когда обливал Россию &quot;грязью&quot;, сколько гонору было.  Ничтожество.
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20 час.
Велес Rus
Гнать эту мразь ссаными тряпками с хорошим пенделем под зад
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15 час.
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