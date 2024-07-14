Индия: осуществление программы Make in India

Компания India Technologies, резидент города Бангалор, где сконцентрированы индийские высокотехнологичные компании, получила лицензию от известного тайваньского производителя компьютеров и электроники Acer на производство и дистрибуцию смартфонов под его маркой.
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