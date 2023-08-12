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Рендулич о «Медвешчаке» в КХЛ: «В Хорватии был некоторый бум на хоккей. Даже Макдэвида задрафтовали – крутая шутка!»

Клуб выступал в лиге с 2013 по 2017 годы и в первом сезоне сумел выйти в плей-офф. Вскоре после выхода из КХЛ «Медвешчак» прошел через процедуру банкротства.

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