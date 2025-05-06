Ольга Павлова заявила, что память о Победе – это не просто знание исторических фактов

Автор: Дмитрий Киселев Фото: пресс-служба Ольги Павловой Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), предоставляя данные опроса россиян, заявил, что абсолютное большинство россиян (98%) считают, что в наши дни важно сохранять память о Великой Отечественной войне.
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