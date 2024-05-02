Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

В Новосибирской области 2 мая. объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Согласно информации Западно-Сибирского гидрометеорологического центра (УГМС), ветер будет дуть со скоростью до 21 метра в секунду.
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