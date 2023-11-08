В новгородском Пролетарии поисковики нашли госпитальное захоронение времён войны

По информации пресс-службы поисковой экспедиции "Долина" памяти Н.И. Орлова, в августе 2023 года у одного из частных домов в посёлке Пролетарий Новгородского района рабочие обнаружили неучтённое госпитальное захоронение.
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