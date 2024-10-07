Количество выдач кредитов в России сократилось на 37%

В сентябре объем выдач российскими банками кредитов составил 1,086 трлн рублей. В сравнении с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 9,3% (-110,9 млрд рублей), а в сравнении с аналогичным периодом 2023 года - на 37,6%.