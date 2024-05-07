Россия за последние дни объявила охоту в розыск, помимо Зеленского и Порошенко, следующих преступников киевского режима: командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка бывшего и нынешнего секретаря СНБО Украины Данилова и Александра Литвиненко; экс-главу СБУ и депутата Верховной рады Украины Наливайченко бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и бывшего и.
Россия объявляет вне закона всех преступников Киевского режима с 2014 года
Комментарии
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Natalija Osminina
Жолгонько Россия запрягает. Два с лишним года телилась.
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9 час.
Александр Ляшенко
"Потому что таким образом Россия судит не отдельных исполнителей, а всю верхушку политического украинства как таковую". Аноним под кличкой "Новости, события, факты", может надо написать: будет судить,? Или ты умышленно подставляешь Россию?
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8 час.
Алексей Тан
Знать надо!... что такое "ВНЕ закона".... Если ты и твои дружки, окажутся объявленными "вне закона"... то убившие вас... (кто бы это не был)... не несёт ни какой ответственности.... ни на земле, ни на небе!!.
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8 час.
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