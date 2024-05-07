Россия объявляет вне закона всех преступников Киевского режима с 2014 года

"Потому что таким образом Россия судит не отдельных исполнителей, а всю верхушку политического украинства как таковую". Аноним под кличкой "Новости, события, факты", может надо написать: будет судить,? Или ты умышленно подставляешь Россию?

Алексей Тан

Знать надо!... что такое "ВНЕ закона".... Если ты и твои дружки, окажутся объявленными "вне закона"... то убившие вас... (кто бы это не был)... не несёт ни какой ответственности.... ни на земле, ни на небе!!.