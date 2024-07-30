Как халатность властей провоцирует общественное недовольство? Миграционный скандал в Одинцово

Следком возбудил уголовное дело о халатности после жалоб на мигрантов в ОдинцовоКирилл Каллиников/РИА Новости Глава Следственного комитета потребовал отчет по делу о нарушении миграционного законодательства в Одинцовском округе.
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