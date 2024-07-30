Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Курицына
    эти особи ( людьми то их назвать нельзя, они вылюди)  должны быть нерукопожатны, т.е. изгои. И хватит уже эту проблем...Зачем вы акцентир...
  • Анфиса Иванова
    Какой-то бардак начался...  Очень уважаю Поплавскую. Но и очень уважаю Витязеву, у которой мнение по мигрантам с хохл..."Зовут дядю Турал...
  • Александр Серов
    Первый тут должен быть Шойгу. Не верю , что без его участия все это происходило. Его привлекать надо , а не в Совбез ...СВО стала лучшим ...

Как халатность властей провоцирует общественное недовольство? Миграционный скандал в Одинцово

Как халатность властей провоцирует общественное недовольство? Миграционный скандал в Одинцово

Следком возбудил уголовное дело о халатности после жалоб на мигрантов в ОдинцовоКирилл Каллиников/РИА Новости Глава Следственного комитета потребовал отчет по делу о нарушении миграционного законодательства в Одинцовском округе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
&quot;Какие слова :&quot;Усиление риторики ....&quot;! А дальше риторики дело ПО-НАСТОЯЩЕМУ пойдёт ? Что за бред - иностранцы, подлежащие высылке не могут покупать , например, недвижимость. Подлежащие высылке должны быть без проволочек высланы.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх