Как халатность властей провоцирует общественное недовольство? Миграционный скандал в Одинцово

tsan tsan

"Какие слова :"Усиление риторики ...."! А дальше риторики дело ПО-НАСТОЯЩЕМУ пойдёт ? Что за бред - иностранцы, подлежащие высылке не могут покупать , например, недвижимость. Подлежащие высылке должны быть без проволочек высланы.