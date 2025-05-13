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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Брансон набрал 39 очков и 12 передач в 4-м матче с «Бостоном»

«Бостон» вел 62:51 после большого перерыва, после чего «Нью-Йорку» удалось в очередной раз переломить ход матча по ходу этой серии.

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