А ЭТО ТОЧНО РУССКИЕ АРТИСТЫ? МАСШТАБНЫЙ ПЕРФОРМАНС БЕГЛЕЦОВ. "ЗВЁЗДЫ" ПОКАЗАЛИ СВОИ ИСТИННЫЕ ЛИЦА

Алексей Горшков

Я помню обсмеянное донельзя в перестроечные и "святые 90-е" годы выражение: "А сало русское едят"! А ведь в нём глубокий смысл! Насколько я знаю, большинство деятелей, бежавших из "ненавистной Рашки", в "цивилизованном мире" оказываются БЕЗ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ - там они ЭЛЕМЕНТАРНО НЕ НУЖНЫ ! Здесь-то они хоть как-то (и неплохо) гастролировали, снимались, и т.д. - ну, может и поносили свою Родину - но за это им ПЛАТИЛИ ! А чем им "заграница поможет"?! Ну - русофобские фонды - и то не на постоянной основе, а так - ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ - бросят им какие-то подачки, НО (!) - постоянной-то работы там у них попросту НЕТ ! Что-то с годами,я стал понимать Ленина,нелицеприятно выразившегося о клиентах "философских пароходов"! А СВОЮ интеллигенцию,способствовавшую Победе в Великой Отечественной войне, МЫ СМОГЛИ ВЫРАСТИТЬ !!!