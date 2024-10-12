Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гульнара Гумерова
    Вся молодежь хохлятская воспитана, выпестована в ненависти к москалям, к нам с вами. Зачем они нам здесь нужны?Ох уж это Шеремет...
  • Serg
    Стоит только выпиздить из России таджикских ублюдков, они сами своему правительству яйца выкрутят и кислород перекрою..."Немыслимая нагло...
  • Лариса Галахова
    Ну да, хохлы сюда приезжают так им ещё и анализы при получении ВНЖ бесплатно, а русским из азиатских стран за деньги.Ох уж это Шеремет...

А ЭТО ТОЧНО РУССКИЕ АРТИСТЫ? МАСШТАБНЫЙ ПЕРФОРМАНС БЕГЛЕЦОВ. "ЗВЁЗДЫ" ПОКАЗАЛИ СВОИ ИСТИННЫЕ ЛИЦА

А ЭТО ТОЧНО РУССКИЕ АРТИСТЫ? МАСШТАБНЫЙ ПЕРФОРМАНС БЕГЛЕЦОВ. "ЗВЁЗДЫ" ПОКАЗАЛИ СВОИ ИСТИННЫЕ ЛИЦА

А это точно русские артисты? Масштабный перформанс беглецов и "ждунов" расставил всё по местам. В разгар годовщины трагических событий в Израиле отечественные "звёзды" показали свои истинные лица.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Я помню обсмеянное донельзя в перестроечные и &quot;святые 90-е&quot; годы выражение: &quot;А сало русское едят&quot;! А ведь в нём глубокий смысл! Насколько я знаю, большинство деятелей, бежавших из &quot;ненавистной Рашки&quot;, в &quot;цивилизованном мире&quot; оказываются БЕЗ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ - там они ЭЛЕМЕНТАРНО НЕ НУЖНЫ ! Здесь-то они хоть как-то (и неплохо) гастролировали, снимались, и т.д. - ну, может и поносили свою Родину - но за это им ПЛАТИЛИ ! А чем им &quot;заграница поможет&quot;?! Ну - русофобские фонды - и то не на постоянной основе, а так - ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ - бросят им какие-то подачки, НО (!) - постоянной-то работы там у них попросту НЕТ ! Что-то с годами,я стал понимать Ленина,нелицеприятно выразившегося о клиентах &quot;философских пароходов&quot;! А СВОЮ интеллигенцию,способствовавшую Победе в Великой Отечественной войне, МЫ СМОГЛИ ВЫРАСТИТЬ !!!
Ответить
6 час.
Наталия Кузнецова
А главное - денег лишить, они этого не переносят.
Ответить
5 час.
Иван Еськов
Какие они артисты, просто жиды-лицедеи.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх