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Василиса Володина, Светлана Зейналова, Иракли, Никита Тарасов и другие звездные родители собрались на паблик-ток Parents.ru «Семья под защитой»

Василиса Володина, Светлана Зейналова, Иракли, Никита Тарасов и другие звездные родители собрались на паблик-ток Parents.ru «Семья под защитой»

Шестое мероприятие Клуба «Счастливые родители» было посвящено безопасности детей в различных сферах жизни Василиса Володина9 сентября в галерее современного искусства «Sistema Gallery», в самом центре Москвы, прошел коктейль Клуба «Счастливые родители».

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