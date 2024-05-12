Безнең Галиевичның пенсиясе – йөз мең, күбрәк тә бугай әле! Ничек алай? Менә карагыз. Кичә, мәсәлән, ул ипигә дип кибеткә керде.
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Безнең Галиевичның пенсиясе – йөз мең, күбрәк тә бугай әле! Ничек алай? Менә карагыз. Кичә, мәсәлән, ул ипигә дип кибеткә керде.