Ждать ли повышения в декабре и что говорит ЦБ. Прогнозы за неделю по ключевой ставке

В декабре ЦБ может повысить ключевую ставку на 1–2 процентных пункта, но очень вероятно, что в 2024 году регулятор снова может взять длительную паузу, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
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