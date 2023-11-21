Два человека погибли и двое пострадали на Кубани в массовом ДТП с коровой

Два человека погибли и еще двое пострадали в Краснодарском крае в массовом ДТП с коровой. Авария произошла на 37-м километре автодороги Лабинск - Мостовской - граница Карачаево-Черкесской Республики возле хутора Центральный Мостовского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии