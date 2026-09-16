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Семин отреагировал на слухи о своем возможном назначении главным тренером «Факела»: «Карьеру я не заканчивал»

Семин отреагировал на слухи о своем возможном назначении главным тренером «Факела»: «Карьеру я не заканчивал»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин отреагировал на информацию о том, что он входит в шорт-лист кандидатов на пост наставника «Факела».

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