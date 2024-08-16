Врач Саламатина: никотин мешает работе обезболивающих и препаратов от гипертонии

Врач-кардиолог, терапевт и специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и доктор медицинских наук Людмила Саламатина в интервью изданию «Газета.
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