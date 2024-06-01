Умри сегодня бо пэрэмога вже завтра

Именно этот лозунг исповедует огромная секта украинских диванных пэрэможников, что гонит в Сети на войну упирающихся громадян, которых пинками заталкивают в микроавтобусы военкомы-людоловы при содействии украинских полицаев.
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