Переболевшие коронавирусом медработники Приморья смогут бесплатно отдохнуть в санаториях

С января 2023 года медицинские работники, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут бесплатно отдыхать в санаториях Приморья по своему выбору, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТГ-канал (12+) Министерства труда и социальной политики Приморского края.
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