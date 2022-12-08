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Переболевшие коронавирусом медработники Приморья смогут бесплатно отдохнуть в санаториях

Переболевшие коронавирусом медработники Приморья смогут бесплатно отдохнуть в санаториях

С января 2023 года медицинские работники, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут бесплатно отдыхать в санаториях Приморья по своему выбору, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТГ-канал (12+) Министерства труда и социальной политики Приморского края.

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