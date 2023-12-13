Оптимистичное и позитивное Новолуние в декабре 2023 года пройдет под созвездием Стрельца Ирэн ОрлонскаяВ середине декабря наступит последнее в этом году новолуние, и астрологи утверждают, что оно принесет с собой мощное воздействие, которое повлечет значительные перемены во всех сферах жизни.