Рыжий прожил тут пол своей жизни. Сперва он был домашним, а потом его мама умерла. Родственники взяли его посадили в сумку, отнесли подальше в город и выпустили.
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Рыжий прожил тут пол своей жизни. Сперва он был домашним, а потом его мама умерла. Родственники взяли его посадили в сумку, отнесли подальше в город и выпустили.
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