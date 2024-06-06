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Наши любимые звер...Домашние и дикие
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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Бедная Шуля, страдала ни за что н про что но всё таки потом был хэппи  энд!!!!Скандальная личность
  • Элеонора Коган
    Они милые и трогательные создания!!!!Скандальная личность
  • Элеонора Коган
    Молодец женщина, правильно, что солгала. Кошечка хоть в доме осталась и с хозяином сдружилась.!!!!И у меня сейчас так...Бабушкина кошка

Приют

Приют

Рыжий прожил тут пол своей жизни. Сперва он был домашним, а потом его мама умерла. Родственники взяли его посадили в сумку, отнесли подальше в город и выпустили.

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