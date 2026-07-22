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Царьград

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На фронте заметили новый дрон К‑8 "Двушка": что о нем известно

На фронте заметили новый дрон К‑8 "Двушка": что о нем известно

В зоне боевых действий фиксируют применение нового русского беспилотника К‑8 "Двушка".По данным «Военной хроники», противник отмечает рост его активности и уже публикует кадры попыток перехвата.

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