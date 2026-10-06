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Смурфики: тайна, которую скрывали в деревне — ты не поверишь, что там нашли

Смурфики: тайна, которую скрывали в деревне — ты не поверишь, что там нашли

Глава 1. День, когда остановилась река В самом сердце зачарованного леса, там, где грибы вырастают размером с хорошую деревенскую хижину, а утренний туман пахнет свежими блинами, притаилась Деревня Смурфиков.

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