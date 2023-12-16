Депутат Безуглая: на Украине введут общевойсковую подготовку для всех с 18 лет

На Украине могут ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет. Это предусмотрено в новом законопроекте, касающемся мобилизации, заявила в своем Facebook депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
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