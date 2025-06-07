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Жителям Курской области отправят дополнительную финансовую помощь

Правительство выделило дополнительные 33 миллиона рублей пострадавшим жителям Курской области. Согласно подписанному Михаилом Мишустиным распоряжению, средства пойдут на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для тех, кто был вынужден покинуть свои дома.

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