Жителям Курской области отправят дополнительную финансовую помощь

Правительство выделило дополнительные 33 миллиона рублей пострадавшим жителям Курской области. Согласно подписанному Михаилом Мишустиным распоряжению, средства пойдут на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для тех, кто был вынужден покинуть свои дома.
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