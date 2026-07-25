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Донецкая группа новостей

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**В Донецке пьяный водитель, скрываясь от сотрудников ГАИ, протаранил...

**В Донецке пьяный водитель, скрываясь от сотрудников ГАИ, протаранил...

**В Донецке пьяный водитель, скрываясь от сотрудников ГАИ, протаранил "Газель"** Как сообщается, в районе "Золотого кольца" **водитель Jetour не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение,** увеличивая скорость.

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