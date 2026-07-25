**В Донецке пьяный водитель, скрываясь от сотрудников ГАИ, протаранил "Газель"** Как сообщается, в районе "Золотого кольца" **водитель Jetour не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение,** увеличивая скорость.