Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Александров
    Да ладно... улететь на Марс... Оставайтесь в своей Жмеринке.Будьте аккуратны,...
  • Андрей Тихонов
    Набибулина такой враг и сидит в правительстве вместе с такими же подельниками, всё их знают кроме фсб"Крот" СБУ из Цен...
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    У нас ресурсов на сотни лет.Не переживай.Будьте аккуратны,...

"Крот" СБУ из Центробанка: Агентесса украинской "Службы безпеки" 12 лет сливала секреты и финансировала убийц русских

"Крот" СБУ из Центробанка: Агентесса украинской "Службы безпеки" 12 лет сливала секреты и финансировала убийц русских

Коллаж Царьграда В Ростове-на-Дону вынесен обвинительный приговор 36-летней Елене Поповой — теперь уже бывшей сотруднице ЦБ России — главного кредитно-финансового регулятора страны, которая долгие годы, будучи завербованной сначала Службой безопасности Украины, а потом и западными спецслужбами, сливала ценную информацию "за бугор" и спонсировала ВСУ.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Девчонкам на зону надо передать, чтобы эта пиндоско-бандеровская холуйка не дожила до своего освобождения.
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13 час.
Авас Анекак
Набиулину повесить вместе с этой сучкой
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9 час.
Андрей Тихонов
Набибулина такой враг и сидит в правительстве вместе с такими же подельниками, всё их знают кроме фсб
Ответить
43 мин.

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