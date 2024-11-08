"Крот" СБУ из Центробанка: Агентесса украинской "Службы безпеки" 12 лет сливала секреты и финансировала убийц русских

Коллаж Царьграда В Ростове-на-Дону вынесен обвинительный приговор 36-летней Елене Поповой — теперь уже бывшей сотруднице ЦБ России — главного кредитно-финансового регулятора страны, которая долгие годы, будучи завербованной сначала Службой безопасности Украины, а потом и западными спецслужбами, сливала ценную информацию "за бугор" и спонсировала ВСУ.