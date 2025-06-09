Умерший Армен Джигарханян может оказаться отцом дочери Цымбалюк-Романовской

СМИ гадают, кто же является отцом дочери Виталины Цымбалюк-Романовской. Некоторые предположили, что это может быть бывший муж Армен Джигарханян, несмотря на то, что легенда театра и кино умер за пять лет до рождения девочки.
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